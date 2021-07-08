大陸國務院總理李克強7日主持召開國務院常務會議（國常會），此次國常會時隔多日再提「適時運用降準等貨幣政策工具」，讓市場重新關注貨幣政策調整的可能性。

今年初以來，大陸官方多次強調保持貨幣政策穩定性、堅持不搞大水漫灌、把好貨幣供給總閘門，已經讓市場形成了今年貨幣政策不鬆不緊的預期，恰逢年中，不少機構研報在展望下半年貨幣政策時，都認為下半年既不存在降准降息，也不存在升息的可能。

然而，這次國常會「出其不意」的再提降準，也讓市場重新關注貨幣政策調整的可能性。

有資深宏觀經濟分析人士表示，作為拉動經濟增長「三駕馬車」中的重要一方面，當前的投資還是相對較弱的，此大宗商品價格上漲幅度與持續時間取決於需求反彈持續性、供給恢復程度、流動性等多個因素，可能會出現超預期上漲情況，成本上升等可能會給企業生產和投資帶來的不利影響，此時國常會再提降準，或許有出於對沖大宗商品價格上漲，支撐投資的考量。