需求提振，周二基本金屬價格上漲，倫敦金屬交易所(LME)鎳價回到每噸1.87萬美元高檔；本月以來鎳原料價格續揚，且大陸調降存款準備率讓資金寬鬆，也帶動大陸不鏽鋼價格短期價格上揚。隨著主要原料鎳價續漲，不鏽鋼可望持續漲勢，對台廠第三季營運仍有利。

因全球主要金屬消費國中國的貿易數據總體優於預期，提振需求前景的樂觀情緒，LME期鎳上漲99美元，回到1.87萬美元高點。

另外，隨著大陸在官方全面降準的刺激下，市場流動性轉佳，加之限產、限電政策，支撐中國大陸不鏽鋼價格。原料方面的鎳價續漲，且近日內蒙古，廣西地區因限電問題開始實行減產或停產，業界挺價心態強烈。

整體來看，6-7月為傳統的不鏽鋼消費淡季，但因疫情干擾，淡季的影響已經轉弱，政策和海外需求恢復情況更是影響價格走勢的關鍵因素。目前中國大陸的政策、原料、成本、需求都有助於支撐不鏽鋼行情，但是高價已經讓下游顯露抗拒心態，削弱部分需求。短期內中國不鏽鋼市場行情保持強勢，中長期走勢則需關注限產、限電、出口稅政策，以及需求能否持續。

先前俄羅斯表示擬加徵出口稅帶動鎳原料價格上漲，加上鎳價走高，上游不鏽鋼廠燁聯(9957)7月盤價也續漲。7月內銷304系每噸漲2000元，外銷304系漲50~150美元。

俄羅斯計畫8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升；倫敦金屬交易所(LME)鎳價6月以來重回每公噸1.8萬美元高檔。

今年隨著鎳價持續上漲的趨勢，台廠不鏽鋼廠第一季獲利可圈可點；第二季鎳價逐步回穩上升，業者營運續揚。

隨著主要原料鎳價上漲，7月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第三季持續獲利，市場熱度有機會延續至第四季。