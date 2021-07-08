昨日是七七抗戰爆發84周年紀念日，國民黨立委陳以信表示，此時台灣正遭新冠北土疫情肆虐，年歲已高的蔣少良將軍看到部分緬甸來台僑生陷入困境，特地號召昔日部屬一起捐贈泰緬物資給這些在台的僑生，義舉令人感動。

陳以信昨（7日）在臉書發文表示，民國50年，當時25歲出身雲南反共救國軍蔣將軍，自異域來到台灣入海軍官校，成陸戰隊軍人，守在外島最前線，並曾任烏坵少將指揮官，是真正的孤軍之光和泰北之光。

近來由於三級疫情嚴峻，陳以信指出，部分緬甸來台僑生陷入困境，他與孤軍後裔友人，募集一些物資幫助這些緬甸僑生，年歲已高的蔣將軍在報導上看到，特別主動與他聯繫，也與舊部李正銘、李光明、段天才、馬有福捐贈數萬元泰緬物資，給同是孤軍後裔的緬甸僑生。

陳以信稱，蔣將軍告訴他，自己只是「行其力之所能，求其心之所安」，李正銘等舊部也說，當年才11、12歲輾轉經由緬甸、泰北、清萊撤退來台，有幸念了陸官、憲兵專科班，服役到上校退伍，很感念國家的照顧。陳以信嘆，「其實當年是台灣對不起他們，該向孤軍們說感謝的是我們」。

許多網友也在其po文底下感動表示，「以信委員，你的所作所為令我們感動，繼續為國民黨奮鬥，不要失掉我們中國國民黨抗戰的精神」、「感謝委員跟諸將軍們的義舉」、「國民黨加油，感謝先賢先烈犧牲生命對日抗戰八年，光復台灣，歷史不能忘記」。

1937年7月7日夜，日軍藉口一名士兵「失蹤」，要求進入宛平縣城搜查，遇到國軍嚴辭拒絕。日軍遂向國軍開槍射擊，炮轟宛平城，這就是震驚中外的「七七事變」，也是日本侵華戰爭的開始。