三級警戒今天微解封，國民黨點出三大亂象，包含中央不負責，甩鍋地方；行政失能毫無整合能力，方案矛盾民眾苦不堪言；解封標準不一，百業無所適從。與會的補教業者表示，若7月27日不能因三級警戒降級而復課，絕對上街抗議，若確定能復課，強烈要求政府儘速讓業者在7月27日完成施打疫苗。

國民黨上午舉行「蔡政府防疫無能、解封失能」記者會，文傳會主委王育敏、智庫副執行長黃心華，並邀請中華民國補教協會理事長謝智芳視訊出席。

王育敏歸納微解封三大亂象，痛批中央規劃缺乏嚴謹思考與標準，導致中央宣布後，遭地方打臉，命令不出指揮中心，地方政府完全逆時中；微解封開放類型相互矛盾，標準令人感到匪夷所思；進而讓百工百業無所適從，讓很多行業叫苦連天。

補教業者謝智芳說，全台有17000家補習班，其中2千家以國小生為主的課照班已完成疫苗接種，另1萬家專收國小生的補習班卻尚未接種疫苗，因此衛福部長陳時中自首，稱暑假沒有補習的必要可緩一緩，他批評，「官員真的不食人間煙火、甚至不知民間疾苦，暑假是補習班旺季，因孩童無法到學校大多送到補習班。

謝智芳認為，政府應對補習班微解封，開不開課由業者決定，以現在病例數來說，三級警戒很有可能在7月27日起降級，若屆時降級但補習班不能復課，絕對上街頭抗議，一旦要復課，強烈要求讓業者在7月27日之前打好疫苗。

謝智芳說，政府昨天開始對補習班人員造冊，需準備身分證、畢業證書、良民證才能到教育局登陸，「我畢業30幾年，搬了幾次家找不到畢業證書，國中畢業的司機畢業60年去哪裡找畢業證書，不解酒店員工都沒有良民證，搞不懂為何補習班需要，這真的很可笑」。

謝智芳還說，補教界將發起一人一信給總統，希望7月15日前能達到1萬封，還要在公共政策平台發動連署，要求讓補教業微解封，及高中以下補習班教職員工7月底前完成疫苗接種。