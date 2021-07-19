教育部將補習班相關人員列為公費疫苗專案施打對象，台北市19日已完成第一階段疫苗造冊，並送交至教育部審核，而補習班造冊將分為兩階段，第一階段為補習班資訊管理系統現有教職員工名冊，共有1893家補習班、1萬4732人列冊，北市教育局將在中央核定名冊及配發疫苗後即可開打。

北市教育局表示，台北市核准立案補習班超過2500家，教職員1萬8千餘人，本次造冊階段提報名冊業者有1893家、1萬4732人列冊，補習班多為密閉空間，第一階段造冊人員為補習班教職員，與學生密切接觸的人員為主，如有新勁教職員來不及第一階段造冊，可把握第二階段造冊機會。

教育局指出，造冊資料經教育部核定後，將轉報衛福部進行疫苗配送，接獲通知確定施打資訊後，將立即公告，請業者密切注意補習班資訊管理系統公告訊息。

補教業者表示，補習班是課後學生學習的場所，除了做好防疫外，施打疫苗也是很重要的，能達到雙層防護，教職員終於等到疫苗，盼能盡快完成施打，回歸正常生活軌道。