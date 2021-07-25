降級前最後假日人潮增多 八里渡船頭實施二級管制 16:572021/07/25 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市觀旅局指出，今下午16時許，八里渡船頭人潮已達原容留量30％，市府將實施人潮分流。（觀旅局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央宣布下周二降回二級警戒，本周是降級前最後一個假日。新北市觀旅局指出，今下午16時許，八里渡船頭人潮已達原容留量30％，市府將實施人潮分流，金山老街、碧潭風景區停車場人潮也達20％，不建議再前往。 另外，十分瀑布公園、瑞芳九份老街、十分瀑布公園今下午人潮也明顯增加，超過20％，但目前已解除管制。觀旅局提醒，各景點人潮達原容留量20％將實施第一階段管制，達30％則會實施人潮分流，超過40％則會管制人車進入。 有條件開放 南市補習班假日趕工做隔板 降級前夕 朝天宮排隊小吃湧人潮 #人潮 #20 #管制 #降級 #最後 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭萬高鐵最後隧道貫通 未來重慶到鄭州只需4小時 13:492021/07/25 兩岸 降級前最後假日 新北運輸量明顯上升 15:492021/07/25 生活 新冠降溫捷運人潮回流 偷拍狼最常出現上下電扶梯 11:222021/07/25 社會 新北15家電影院、全數步道將開放 04:102021/07/25 焦點要聞 直擊降級前超恐怖畫面 巿場內擠爆 攤商脫口罩 13:292021/07/25 生活 太魯閣生態保護區 暫不開放 04:102021/07/25 焦點要聞 警戒降級後實體消費回流 Cyberbiz分析電商三大發展關鍵 12:372021/07/25 科技 時論廣場》降級不解封 健康碼該上場了（王任賢） 15:502021/07/25 時論廣場 微解封梧棲漁港買氣微回溫 周六降載仍湧5000人 12:022021/07/25 生活 又轉彎了 政院改口不發現金 04:102021/07/25 焦點要聞 做好防疫 屏東開放熱門沙灘 04:102021/07/25 地方新聞 生活熱門新聞 胰臟癌早期難察覺 醫曝高危險群：有8大症狀要注意 - 生活 指揮中心拍板 打完AZ八周後可混打莫德納或BNT - 生活 最多國家認可的疫苗排行 ICU醫：莫德納僅第5 - 生活 高端將加入公費疫苗平台 陳時中曝接種計畫 - 生活 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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