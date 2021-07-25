中央宣布下周二降回二級警戒，本周是降級前最後一個假日。新北市觀旅局指出，今下午16時許，八里渡船頭人潮已達原容留量30％，市府將實施人潮分流，金山老街、碧潭風景區停車場人潮也達20％，不建議再前往。

另外，十分瀑布公園、瑞芳九份老街、十分瀑布公園今下午人潮也明顯增加，超過20％，但目前已解除管制。觀旅局提醒，各景點人潮達原容留量20％將實施第一階段管制，達30％則會實施人潮分流，超過40％則會管制人車進入。