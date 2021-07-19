食藥署今日發布消息，核准高端疫苗專案製造、通過緊急使用授權(EUA)。民眾黨立委高虹安質疑，審查會議過程未公開，疫苗公信力及安全性如何保證？現在看來根本是照著民進黨劇本走。時力立委陳椒華也回應，將要求完成三期試驗前不准開放給國人施打，也不能供給友邦施打，以免出問題影響國家聲譽。

高虹安指出，高端疫苗採「免疫橋接」取代三期臨床試驗。又趕在6月15日遞交EUA申請書，6月底更爆出疫苗審查專家會議成員的中研院院士陳培哲，因為質疑會議公信力而辭職的風波，加上後續會議成員似乎曾因某些原因「大換血」，都讓人質疑EUA的授權過程是不夠嚴謹、難以讓大眾信服。

高虹安說，疫苗的安全、有效，要如何保證？是否違背了蔡總統在5月31日談話會所宣示「不分國內外，安全、有效是任何疫苗獲得緊急授權最重要的先決條件，政府一定會依照國際科學標準，為國人健康、安全嚴格把關，請大家放心。」

高虹安表示，過去立院一直要求審查會議要公開，但卻被封殺，連立委要求列席，都被以聽不懂為由駁回。現在既然審查會議中有18位專家同意，表示是絕對多數通過，就請公布EUA審議過程，讓外界了解。

陳椒華指出，高端疫苗通過後，衛福部僅發5百多字新聞稿說「經過一天充分的審查與討論」，但對於審查會議的實質進行程序及會議內容，卻僅是草草帶過。專家背景及組成、整體醫療利益及風險評估、核准要件及後續監測查核機制等均付之闕如。

陳椒華說，國產疫苗目前皆僅完成二期試驗便送交食藥署進行EUA審查，與國際現行多數疫苗之審查程序存在落差。目前高端疫苗三期臨床試驗仍進行中，呼籲在完成三期期中試驗前，不建議開放國人施打、也不宜貿然出口提供友邦等國家施打，以免可能影響國家聲譽。