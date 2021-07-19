雲林縣北港鎮武德宮財神廟開放入廟參拜，非假日也湧現人潮。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮武德宮財神廟向雲林縣政府申請開放入廟，17日正式微解封，17、18日星期假日每天都吸引近千信眾，19日非假日也有數百人來參拜，廟方依規定控制入廟90人以內，許多外縣市信眾特地來電預約，利用非假日親自參拜，祈求疫情消退、生意興隆。

北港武德宮是雲林縣政府核准微解封的3座廟宇之一，廟方配合防疫規定設置龍門入口、虎門出口管制人流，以及量測體溫、實聯制、保持安全距離、酒精消毒等措施，確保參拜信眾安全，19日有許多來自全台各縣市信眾，手持清香虔誠祈禱。

來自台中的信眾表示，自己開設餐廳，5月3級警戒至今已歇業2個月，生計大受影響，得知北港武德宮開放入廟，便與家人一起來參拜財神爺，祈求本月26日順利解封，餐廳能夠重新營業。

在新北市開設工廠的信眾說，他是雲林人，北漂到新北發展，之前就經常到武德宮參拜，此次疫情重創工廠生意，工人都叫苦連天，因此他親自到武德宮參拜，希望疫情快點退散，讓大家的生活早日恢復正常。

廟方指出，17日開放入廟參拜首日，信眾們開心地奉香、奉金紙，這幾天人潮比微解封前多出數倍，有不少人是全家出遊，可見大家對於現場參拜期待已久。

廟方也針對無法到廟參拜信眾需求，推出奉香服務，只要上網填寫資料，即可由廟方人員代為奉香，也可代為補財庫、供奉發財金，讓信眾在疫情期間的敬神心意不中斷。

民俗專家分析，香煙上通天下達地，上可供諸天神佛，下能施6道眾生，因此台灣信眾普遍習慣到廟上香，疫情期間各宮廟停止入內，信眾的心靈寄託受到影響，開放入廟可說是防疫的助力之一。