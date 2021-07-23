疫情警戒標準自7月27日降為二級，文化部公布新防疫指引措施，其中最受關注便是表演場館終開放觀眾入場，觀眾須採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排入座，若表演者快篩陰性、PCR檢測陰性或接種疫苗超過14日，則可於正式演出時不戴口罩。

然面對觀眾恐怕仍不敢入場欣賞演出，或因防疫措施產生的成本，也讓表演團隊憂心忡忡，文化部長李永得表示，文化部將提出含PCR篩檢成本在內等製作補助，讓表演團隊能勇於表演，由文化部承擔部分成本。

台北市藝術創作者職業工會秘書長謝毅弘表示，表演者需快篩、PCR篩檢等措施，確為演出外的另外成本，針對下周即將降級，工會希望文化部能盡快提出詳細且具體的補助配套措施。提及展覽場館的防疫規定，是預約制為主、但可彈性開放現場，容留人數又依1.5公尺社交距離計算，每一時段不受100人上限，他指出「其實大家還是有點混亂，不知道到時開館該怎麼樣。」

此次室內表演場館及室外演出依循同一原則。九天民俗技藝團藝術總監許懷文表示，技藝團多為戶外演出，確定降級就可做演出初步規劃，但演出前必然要評估民眾參與意願，現今仍日日有一些案例，若有企業、地方政府或其他單位邀請演出，能是團隊參考民眾欣賞意願的重要指標。