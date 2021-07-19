教育部將補習班相關人員列為公費疫苗專案施打對象，新北市19日已完成第一階段疫苗造冊並送交教育部審核，共有1927家補習班、8712人，將於中央核定名冊及核撥疫苗後即刻開打。

新北市教育局長張明文表示，新北市核准立案補習班有2700多家，學員數高達30萬人以上，而補習班多為密閉空間是學生課後長時間學習場域，因此嚴格落實各項防疫工作、施打疫苗提升自我防護力，才能因應嚴峻疫情挑戰。

張明文說，補習班從業人員疫苗造冊分2階段進行，造冊對象是以未曾施打過疫苗，且實施課程教學期間密切與學生接觸的人員為主，包含補習班負責人、班主任、教學人員及行政人員等。

教育局呼籲，來不及於第一階段造冊的補習班，請把握第二階段造冊機會，其造冊時間待教育部確認後，將即時公告於「新北補習教育專區社群」及「新北市短期補習班管理及通報平臺」最新消息項下，請補習班盡速加入社群，並隨時關注平臺最新消息。