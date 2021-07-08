「綠衫軍」塞爾提克在本季結束後，不僅開除總裁安吉，改由前總教練史蒂文斯擔任總裁，更把肯巴沃克交易到雷霆換回荷福德、聘請烏多卡成為新主帥，面對球隊最近一連串的變革動作，身為綠軍一哥的塔圖說話了「有時候改變是好事！」

「所有一切的變化都很大，尤其是我們的教練團與管理階層，」目前正跟美國男籃在拉斯維加斯集訓，且計畫穿上布萊恩10號國家隊球衣的塔圖表示，「但有時候改變是好事，我們對於新的教練感到興奮。」看來他也早對教練團不太滿意。

「肯巴沃克的離開讓人難過，你不會喜歡看到一位跟你很親密的人離開球隊，無論他最後去哪，我都希望他可以一切順利，」塔圖表示，「不過話說回來，我很開心看到荷福德能夠重新回到塞爾提克，他穿綠色球衣看起來才是最棒的。」

不過比起擔心塞爾提克未來，當前塔圖心中最掛念的，還是可以穿上10號球衣出戰東京奧運，「這是布萊恩離開我們之後的第1個奧運，所以這件國家隊10號球衣意義在此刻更加重大，我一定會非常重視！」布萊恩曾領軍美國拿下2008年北京與2012年倫敦奧運金牌。