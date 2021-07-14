目前NBA總冠軍一共打了三場比賽，太陽暫時以2：1領先公鹿，下一戰將在台灣時間明天早上九點開打，而這一戰也備受矚目，到底是太陽能先聽牌，還是公鹿能連贏兩場追平戰局，都是球迷非常關注的焦點，而兩隊內線球員的鬥爭也格外吸引人。

7月14日太陽球員艾頓(Deandre Ayton)結束訓練後受訪談到比賽，其中說道如何防守超強對手阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)話題，媒體問說：「回去看影片後，你是否找到在防守端哪些可調整方式？」艾頓說：「我不會讓那些犯規改變自己侵略性，會提早伸出手讓裁判看清楚我的位置！」

Asked Deandre Ayton if the “this is the Finals!” aura has worn off and if this now feels more like a normal playoff series #Suns pic.twitter.com/hKtA7nu1at — Gina Mizell (@ginamizell) July 13 2021

「我需要在整場比賽中了解裁判，也確實明白自己的身體素質，弄清楚如何去做好防守，上一場比賽我在場下非常沮喪，我們真的很想贏下那場比賽，我覺得身為團隊我們必須更加努力，沒錯，他們比我們好，這就是結果。」

而在談到該如何限制阿提托康波時，他說：「我不會考慮防守球員中的難度排名，也沒有認真想過這個問題，但阿提托康波在比賽中為得到犯規總是奮力衝擊，他是身高和臂展都很長的選手，且十分強壯，你必須跟上他的身體強度，不能退縮，得保持一定距離。」

「當他打出節奏時很難防他，我們會繼續建立一道牆，在防守端保持堅定，不陷入麻煩，確保有強大防守屏障，看了很多次上一場影片，看看我的問題出現在哪，下一場我會用正確方式來處理，努力遠離犯規麻煩，保證自己長時間留在場上，他們試圖針對我，所以我要做好準備，意識接下來會發生什麼！」他繼續說。