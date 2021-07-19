根據聯盟19日最新公布的總冠軍賽G5最後兩分鐘裁判報告，裁判坦承的兩次誤判或漏吹，都對身為地主的太陽有利，沒想到太陽並未利用這兩次有利自己的判決，反而最後關頭出現要命失誤，也就是戴文布克最後16.7秒被米德頓抄截。

聯盟公布總冠軍賽G5的最後兩分鐘裁判報告，第1個誤判出現在最後1分48秒，當時米德頓的出手遭到戴文布克火鍋伺候，可是根據裁判報告這一球應該是布克把手放在米德頓臀部，造成他出手有所影響，所以米德頓應該罰球兩次才對。

第2個誤判出現在最後13.5秒，太陽中鋒艾頓在「字母哥」阿提托康波加罰時提早進場，這一球應該讓字母哥重新罰球才對，但這到底算不算對太陽有利還很難說，畢竟字母哥罰球沒進之後搶到進攻籃板，才讓米德頓罰進穩住戰局1分。

無論如何根據總冠軍賽G5最後兩分鐘裁判報告，代表太陽確實很有機會在最後關頭追平或超前，只是太陽自己沒有掌握好機會，特別是戴文布克最後16.7秒那波進攻，太想要自己把球打掉，明顯把隊友都晾在一邊，經驗與成熟度明顯不足。