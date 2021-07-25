相當受到外界矚目的東京奧運男籃項目25日開打了，捷克雖從21分大幅領先，被伊朗打到讀秒階段追到只差4分，幸好靠著席勒最後30秒的關鍵兩分命中，最後仍以84比78拿到預賽首勝，接下來就等晚上8點最受關注的美國男籃出戰法國比賽登場。

擁有公牛後衛薩托納斯基壓陣的捷克，前3節一路保持領先地位，甚至打完前3節，取得67比46大幅領先，看來勝券在握，沒想到伊朗末節展開反撲，逐漸縮小雙方差距，更靠最後35秒雅克查理的兩分球追到只差4分，幸好席勒及時守住捷克勝局。

捷克最後以派崔克16分最高，席勒14分，維斯利11分，薩托納斯基雖然全場投14中2，只拿6分，卻有8助攻、8籃板、5抄截的亮眼組織數據；伊朗以雅克查理23分最高，賈許迪16分，哈達迪15分、10籃板，巴哈拉米只有8分。

今晚8點上演的美法大戰，將是一場美國男籃的自我救贖比賽，因為美國在2019年世界盃就是遭到法國擋在4強之外，自然很想找尋復仇機會，包含太陽後衛戴文布克，以及奪下今年NBA總冠軍的公鹿哈勒戴與米德頓，都在今天凌晨抵達日本，今晚能否上場還須觀察。