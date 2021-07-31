生涯第4度挑戰奧運，終於首次晉級奧運羽球男單4強，柯登落下開心的淚水。（路透）

來自愛踢足球的中美洲國家瓜地馬拉的羽球男子選手柯登（Kevin Cordon），今天在東京奧運羽球男單8強，以211比13、21比18擊退韓國好手許侊熙，爆冷晉級4強，成為第1位打進奧運羽球男單4強的拉丁美洲球員。

從北京奧運開始，柯登已經第4度征戰奧運，來自熱愛足球的中美洲地區，就像其他當地小朋友一樣，柯登小時候第一個接觸的運動當然就是足球，熱愛足球的父親還以英格蘭傳奇球星基根（Kevin Keegan）來給兒子命名。

不過接觸羽球後，柯登就完全愛上這項運動，還靠著羽球獲得獎學金，他透露，雖然羽球不像足球在拉丁美洲受到歡迎，但這對他來說不成問題，他獲得了奧運參賽資格，也為每一場比賽、每一分努力訓練、全力以赴，「我喜歡羽球帶來的樂趣，也沒想過輸贏，踏上奧運是我的夢想，和前面三次參加奧運相較，現在我更享受這一切。」

世界排名第59的柯登，在奧運羽球男單擊敗小組賽打碎日本球王桃田賢斗晉級夢的許侊熙，明天將和丹麥前世界第1、大會第4種子安賽龍（Viktor Axelsen），爭取晉級金牌戰的機會。