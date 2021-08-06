韓國女排4日在東奧8強戰以3比2擊退土耳其隊，土耳其攔中手谷妮絲(Zehra Gunes)登時成為韓國網友推特的熱門話題。對外一向團結的韓國人這次反而站到對手土耳其那邊去了，根據土國媒體《TRT Haber》報導，韓國網友最多人談論的排球話題變成「土耳其的18號」。

土國媒體報導谷妮絲的美貌令韓國鄉民陷入瘋狂，韓網友表示：「我想要和18號球員結婚。」「我今天就要開始學土耳其語。」「18號！」「我現在就要坐飛機去土耳其，我找到我的真愛了。」明明韓國女排隊苦戰獲勝，鄉民關注焦點卻在對方的球員，讓韓國隊沒有贏球的感覺。

22歲的谷妮絲身高197公分，加上豐厚的代言年收（相當於千萬台幣），對於一般男人來說，不論是哪方面都令人「高攀」不起吧。這次雖然在奧運失利，谷妮絲順道在東洋捕獲不少粉絲，她的IG追隨者短短3日內從70萬突破了100萬人大關，總算不虛此行。韓國女排殺入4強戰，將與實力雄厚的巴西女排爭奪金牌戰門票。