只能說公鹿球星「字母哥」阿提托康波為了追逐生涯首次總冠軍，真是卯足全力了！根據《The Athletic》知名記者阿米克22日爆料，字母哥在總冠軍賽G5與G6賽後都出現嚴重脫水現象，甚至G5賽後還特地打了點滴補充體力，可見他有多拚。

根據阿米克的觀察，阿提托康波在總冠軍賽G5賽後就因為嚴重脫水造成腿部抽筋現象，讓他整整遲到了半小時才來賽後記者會現場，這種情況在G6賽後也有出現，字母哥在接受採訪四處走動之際，都會按著自己腹部，且不斷狂喝運動飲料。

畢竟阿提托康波在這次總冠軍賽系列戰，不僅平均上場時間接近40分鐘，最後兩戰更分別打了41、42分鐘，可是他仍在總冠軍賽G5拿下32分、9籃板及6助攻，包含最後關頭的飛身爆扣，G6也摘50分、14籃板及5火鍋的驚人數據。

其實不僅阿提托康波打得如此辛苦，由於公鹿總教練布登豪瑟採取「精兵政策」，這次總冠軍賽幾乎只用7人輪替，米德頓不僅場場出賽40分鐘以上，平均上場時間更超過42分鐘，哈勒戴也幾乎都打40分鐘以上，簡直快把公鹿「三巨頭」操壞了。