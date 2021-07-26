看來湖人真的鐵了心不想繼續把庫茲馬留在隊上！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基26日爆料，在他所接觸到的聯盟每支球隊，幾乎都收到湖人提出拋售庫茲馬加上波普的交易報價，擺明只想趕緊出清兩人，沃神甚至相信湖人可能續留薛洛德。

湖人無疑是把今年季後賽首輪提前遭太陽淘汰的「罪名」，完全歸咎在庫茲馬與波普身上，光從數據上來看，或許湖人也沒做錯，庫茲馬今年季後賽場均6.2分、3.8籃板，投籃命中率更低到2成92，甚至最近還被爆出跟薛洛德早已不合謠言。

波普在今年季後賽表現同樣低迷，不僅場均只有6.2分、2.8籃板，最擅長的三分球命中率更跌到2成11，湖人當然想把他和庫茲馬一起打包送走，問題是以兩人近年表現來看，恐怕願意接受這個看起來擺明「賠錢」交易的球隊不多。

不過就算謠傳湖人打算招募巫師後衛韋斯布魯克或太陽後衛保羅其中1名頂級後衛，來取代薛洛德原本在湖人的地位，湖人的薪資空間卻很難讓他們做到，所以沃神相信薛洛德仍有續留湖人機會，前提是其他球隊不會砸錢招攬薛洛德加盟。