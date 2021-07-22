儘管在今年東區準決賽跟公鹿殺到搶7大戰才無奈敗下陣來，籃網前鋒杜蘭特22日接受《The Athletic》記者喬瓦登訪問，除了大方恭喜公鹿奪下今年NBA總冠軍，更強調今年的公鹿將是「王朝」等級球隊，因為公鹿近年的「連續性」讓他做出如此宣告！

「我知道這是他們第一個總冠軍，很多人都說這將是一個王朝，這支球隊的連貫性令人印象深刻，他們知道如何提升與建設，現在他們是總冠軍，你必須欣賞這點，」杜蘭特說，「看到朋友成為冠軍很酷，這種經歷並非會發生在每個人身上。」

就跟杜蘭特說的一樣，儘管公鹿昨天奪下相隔50年的總冠軍，但從2018-19年球季開始，他們連兩季都拿東區與中央組第1，儘管上季受到疫情與傷病所苦，最後僅以東區第3晉級季後賽，卻仍保有中央組第1，充分證明他們的連續性。

其實上季才組「三巨頭」的籃網，原本也被預估擁有奪冠實力，卻在東區準決賽先後傷了哈登與厄文，造成只剩杜蘭特孤軍奮戰窘境，才在搶7大戰飲恨淘汰，不過杜蘭特仍在當時賽後勉勵「字母哥」阿提托康波，「去拿下屬於你的第1個總冠軍，好嗎？」如今字母哥也做到了。