隨著Delta變種病毒肆虐，美國政府已宣布延長非必要性的旅遊限制；然而投資人對疫苗接種抱持樂觀態度，加上市場預期下半年石油供不應求，使得盤中油價呈微幅小漲的趨勢；周二(7/27)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.20美元，報每桶72.11美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.25美元，報每桶74.75美元。(商品行情網)