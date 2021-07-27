《國際油價》原油亞洲電子盤小漲 10:522021/07/27 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著Delta變種病毒肆虐，美國政府已宣布延長非必要性的旅遊限制；然而投資人對疫苗接種抱持樂觀態度，加上市場預期下半年石油供不應求，使得盤中油價呈微幅小漲的趨勢；周二(7/27)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.20美元，報每桶72.11美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.25美元，報每桶74.75美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 《電子零件》電商成金雞母 友銓嘗甜頭 #小漲 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利了結 紐約棉花終止連4漲 10:012021/07/27 財經 美股再創新高 台股早盤僅呈現小漲 09:192021/07/27 財經 《航運股》陽明帆明輪交付 將投入亞美洲航線 13:422021/07/27 財經 《國際產業》這次靠本業 特斯拉Q2淨利首度突破10億美元 10:012021/07/27 財經 《盤中解析》航運風浪大 台股左右搖擺 10:012021/07/27 財經 《觀光股》亞洲藏壽司決配息0.5元 展店計畫不變 13:252021/07/27 財經 《國際油價》好壞消息參半 原油期貨漲跌互見 09:272021/07/27 財經 關注友善地球和人類的永續解方 台壽攜銀享全球 策畫設計競賽 04:102021/07/27 金融．稅務 《港股》科網股走弱 恆指震盪劇烈 10:352021/07/27 財經 互聯網關禁閉半年 港股領跌 04:102021/07/27 財經要聞 陸股V型反彈 半導體熱中芯國際一度漲停 12:222021/07/27 財經 財經熱門新聞 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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