替球后戴資穎手動升等飯店，網狂洗五星評價，結果遭Google判定無效，今已降回原本3.3顆星的評價。（圖／翻攝自Google評論區）

中華隊奧運選手們在疫情中，背負國人的期待與祝福，遠赴東瀛參加競賽。但蔡總統當年豪情誇口許下的「奧運國手都搭商務艙」承諾並未實現，包機上的選手都坐經濟艙，夠大的官員才能搭乘商務艙。這種「官比選手大」的情況，在台灣本來司空見慣。只是既有英皇金口，大家才會特別在意。更由於廣受愛戴的羽球世界級明星選手戴資穎在Instagram貼出「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」的限動，剎時引爆了輿論。各界紛紛為選手抱不平，網路上更是對蔡總統跳票一事大加抨擊。

為此，一向吝於認錯的蔡英文總統竟然迅速回應，在臉書上表達遺憾及歉意。本來或許以為，以總統之尊，難得如此謙卑地致歉，應該已經夠了。沒想到小戴不久之後又在Instagram貼出了入住飯店的照片，又惹出許多網民大罵，居然只給我們的國手住Google評價3.3顆星的「Marroad Inn Tokyo」飯店，而體育署官員卻能住在評價4.6顆星的「MIMARU東京新宿WEST」飯店！

這一串事件，政府可以好好解釋。或說明、或辯護、或是認錯改進。不過，有一大批網軍、鄉民，在這次的事件中，沒把重點放在「挺戴資穎」或「挺中華隊」，卻一心只想挺總統挺政府。他們的荒謬言行，搭配台灣近年來的網路生態與政治氣氛，特別值得關注。尤其網軍兩次要轉移焦點，要當政府禁衛軍，卻狠狠撞牆，凸顯了網軍認知戰的侷限。

網軍（不管是收錢的 1450 還是免費助拳幫腔的）第一波出擊，是在小戴貼文「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」之後。有一堆人居然膽敢攖世界球后小戴之鋒，大肆出征。什麼「戴爸管教不好」、「乾脆去坐機長室」，或是「不要大頭症」的酸話，都出現在臉書留言區。說來奇怪，小戴原貼文又沒怪誰，說懷念商務艙不行嗎？但念茲在茲就要捍衛政府的網軍，自己腦補把她的話解讀成對政府的攻擊，全力出擊。真是護主忠犬也沒那麼敏感忠心。然而，這樣的攻擊，有傷到小戴，有護到政府嗎？沒有！世界球后哪會在乎台灣一小撮網軍的酸言？而小戴的粉絲以及一般大眾，對於網軍這種騷擾選手的行為，也大表憤怒，在網路、輿論上很快地淹沒了這些找碴的。在蔡英文總統自己都發文對失信「沒給商務艙」致歉後，這些出征網軍也只能摸摸鼻子認帳。

第二次發動出擊更是荒謬：由於小戴下褟的「Marroad Inn Tokyo」飯店只有 3.3星，所以許多網民異想天開，上網狂刷好評，要去幫小戴「升等」。這次出征雖然不是攻訐謾罵，但一大堆沒住過這個旅館的人跑去亂刷評價，顯然是假訊息真詐欺。結果呢，雖然一時之間把飯店評價從 3.3提升到 4.5，但 Google也很快地就將這些留言與評價都刪除，「校正回歸」回到原來的評價。一夜的狂歡，卻是竹籃打水，船過無痕。台灣的網民們自以為好玩有創意，但既未幫到小戴一絲一毫（就算評價能抬到 5.0，房間設備會因此變好嗎？），也無法讓政府少一點「為國手安排廉價旅館」的尷尬。

台灣網軍近年來一帆風順，摧枯拉朽，太過囂張。不止在國內四處踐踏「非民進黨人」，也衝康賴清德並讓小英大勝，人人聞風喪膽。志得意滿之餘，更屢屢國際出征：WHO、紐約時報，甚至尚未當選的拜登，都曾經被台灣網軍的羞辱言論（多半用中文寫）在臉書洗版刷屏。然而我們可以看到，網軍這套戰術頂多在台灣內部政治有用，因為選舉會看風向。但走出國內，或是跳出純政治的場域，就沒有用了。不止沒用，把大家的時間浪費在網路吵架，反而沒能真正關心如何解決議題。請問WHO、紐約時報、美國拜登總統，有因為這些洗版而對台灣好一點嗎？

就以戴資穎揭露的「商務艙」、「旅館」來說，真的要幫奧運國手們的忙，那該做的是督促政府，或是自己去捐款、募款給中華隊，出征與假升等，不是搞笑嗎？結果網軍捨此不為，卻去出征小戴，只因為小戴揭穿政府。妳們要幫的不是小戴，不是奧運，不是台灣體育，而是民進黨政府（還說人家反串）而已。沒有信用的人，去刷「評價」，當然無法加值。他們打「認知戰」一向很厲害，自以為可以把黑的說成白的，但網軍想塑造的「認知」與「現實」世界差得太遠，不但帶不了風向，還會遭到反噬。

別怕網軍，與民意、現實、邏輯相牴觸的他們，已經開始自爆了。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）