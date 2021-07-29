《莒光園地》今天播出飛虎隊80周年專題報導，製作團隊特地訪問了美國在台協會安全合作組組長葛沛迪上校，而這也是美國現役軍人首次登上《莒光園地》。

葛沛迪受訪表示，飛虎隊80周年見證了美國跟台灣長遠且悠久的安全合作歷史，雙方人民和人民之間深厚的關係，還有共有的民主價值，其實才是美台友誼的真正基礎。

葛沛迪指出，一直到今天，美國和台灣都在不同的安全議題密切合作，其中一個重要項目就是人道援救、災難防救上的項目合作，2009年莫拉克颱風，美國很驕傲能來台灣進行搜救和援助任務，而美台目前進行為期六個月的倡議活動，也凸顯美台雙方在人道援助和在災害防救的合作。

葛沛迪表示，去年疫情剛爆發時，台灣捐贈口罩跟防護用品給美國，AIT在台灣今年疫情加劇時，協助運送美國莫德納疫苗來台灣，也讓他感到非常高興與驕傲。

葛沛迪強調，在執行每一項新計畫或任務時，美國和台灣的安全伙伴關係，都是建立在過去幾十年來的合作歷史上，美國和台灣共享的歷史片刻和價值，正是讓雙方關係得以長久的動力，在慶祝飛虎隊成軍80周年時，也要對美台關係的深度、廣度和重要性，表達祝賀與致敬。