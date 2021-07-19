正在積極拋售年輕控衛塞克斯頓的騎士，目前除了尼克考慮招募，勇士也很有興趣找塞克斯頓補強後場，但根據克里夫蘭當地記者丹馬瑞爾19日爆料，勇士爭搶塞克斯頓的籌碼有限，因為他們不想送走去年榜眼懷斯曼與今年第7順位選秀權。

「根據消息人士跟我透露，勇士對於騎士後衛塞克斯頓很感興趣，但勇士不會為了得到塞克斯頓付出太高的交易籌碼，像是懷斯曼，或是今年第7順位選秀權，」丹馬瑞爾表示，「畢竟塞克斯頓合約即將到期，整體健康狀態也讓外界相當擔憂。」

因為勇士很清楚，「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生兩人繼續聯手的時間已經不多了，甚至還要考慮克雷湯普生連兩年遭遇重大傷害回歸後的狀態，所以才想補進一名年輕且具天賦的後衛，塞克斯頓雖是不錯人選，可是勇士還是必須好好考慮。

勇士當前最有價值的交易籌碼，當然還是菜鳥球季表現平平且提前傷退的懷斯曼，勇士高層也在認真考慮把懷斯曼送走，可是勇士總教練科爾卻在最近放話懷斯曼將在勇士擔任很長時間的先發中鋒，明顯跟勇士高層意見不合，接著就看勇士如何取捨了。