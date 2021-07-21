台股20日收盤重挫260.51點，收在17528.74點，航海王紛紛落難，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價一度逼近跌停，都說本周是超級航運周，航運景氣好到不行，股價怎麼會這麼不給力？分析師指出，航運股的基本面的確非常好，但現在的籌碼面、技術面已經有所改變，短線極易遭遇賣壓襲擊，再看以往在關禁閉最後一天，股價幾乎都會衝高，想拚隔天恢復正常交易後的行情，但長榮這次卻沒有這樣的表現，顯示籌碼面真的出現狀況。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，20日台股的重挫主要還是受美股影響，美股在創新高後，回檔幅度也大，並拖累亞股，台股在開低跌破月線後，賣壓湧現，這1個月以來買股的人，短線都呈套牢狀態，這次美股重挫歸究於Delta病毒快速蔓延，投資人擔憂全球經濟復甦腳步恐將放緩，不過，疫情終究會和行情脫勾，也終究會回到景氣趨勢向上的基本面，只是短線震盪恐會加劇，建議先停看聽，等待情勢明朗後再操作。

由於許多股民操作航運股，水手們也在問，不是說這一周是超級航運周，陽明法說會與萬海股東會都持續看好海運後市，明明是利多一籮筐，怎麼會陽明收盤下跌9.31%，長榮、萬海也跌逾8%，陳昆仁說，目前航運業的景氣的確非常好，而且缺船、缺櫃、塞港，運價維持高檔，相信接下來的長榮股東會也會再聽到一次一模一樣的話，航運股現階段基本面都沒有問題，改變的是籌碼面、技術面。

從籌碼面來看，陳昆仁指出，例如外資買超萬海，是買1天、倒1天，或是買2天、倒3天，這家外資可能是隔日沖，偏短線操作的，不要期待外資會把股價買上去；從技術面來看，在走多頭時，如果波段跌幅超過2成，慣性就會改變，當反彈上去時，短線都會有賣壓，而既然有套牢現象，一般會抓反彈1/2，以長榮為例，這波股價從233元跌到148.5元，波段跌幅36%，反彈1/2是190元，但此次僅反彈到189元，表示沒有意圖反彈1/2，不利後續挑戰前高。

另外，長榮21日恢復正常交易，陳昆仁也指出，以往在關禁閉的最後一天，股價幾乎都會衝高，因為想拚一下隔天恢復正常交易後的行情，但長榮這次並沒有想拚的表現，也顯示籌碼面真的出現狀況；再來就是陽明增資股上市，前一天還力守增資價182元，但上市後就回檔跌破，也凸顯籌碼面上的問題，建議投資人目前要做好資金控管，務必要做好停利停損。