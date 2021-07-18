就算當前美國男籃陷入空前危機，身為主將的籃網前鋒杜蘭特卻還有不少時間跟球迷互嗆！杜蘭特最近在推特看到球迷批評自己當年待在勇士產生嫉妒心態，讓他不禁回嗆，「這絕對很奇怪，那些勇士球迷寧願相信我會嫉妒隊友，太可笑了！」

甚至有人批評杜蘭特只會待在MVP(暗指柯瑞)身邊奪冠，杜蘭特也回應，「我猜我是否不會打球了，哈哈！」更強調自己並不在乎球迷愛誰，「這對我來說並不重要，我只認為隨著時間推移，你們被媒體激怒，然後把悶氣全都出在我身上。」

「當我加入勇士之後，大家各司其職，每個晚上都有不同的人可以挺身而出，」杜蘭特說，「卓雷蒙格林在我加入之前，可沒拿過什麼大三元紀錄，當我在勇士，他就可以做到，另外柯瑞與克雷湯普生在我加入後，分別打破了三分球紀錄。」

杜蘭特最後被批評自己才是被激怒的人，讓他不禁回嗆，「拿出證據給我看，有任何的圖片或影片，能夠證明我因為沒有得到球迷的愛而感到生氣嗎？你們聽過我說出這種話嗎？還是從媒體那邊聽到？」看來他真的跟球迷或鄉民鬥嘴上了癮。