眼見本季找來武切維奇跟拉文的內外搭檔明顯火力不足，公牛在今年休兵期決定替拉文找來一名頂級後衛輔佐，根據《The Action Network》記者摩爾19日爆料，公牛主要鎖定的補強對象，就是跟湖人漸行漸遠的主控薛洛德，同時鎖定其他目標。

「公牛很想在拉文身邊配置一名優質後衛(代表懷特與薩托納斯基並不堪用)，有4個名字跟公牛連在一起，除了湖人的薛洛德，還有朗佐鮑爾、丁維迪與羅瑞等人，」摩爾表示，「公牛在今年交易截止日前曾想跟鵜鶘交易鮑爾，可惜最後告吹。」

先前薛洛德拒絕湖人4年8400萬美元的續約，卻被他拒絕了，因為他自認可以領到年薪3000萬美元，只是隨著他在今年季後賽首輪投籃表現低迷，反讓他的自由市場行情大幅下滑，湖人也在考慮不要留他與庫茲馬，薛洛德恐怕只能離隊。

摩爾不只爆料公牛考慮招募薛洛德，也放話爵士已經把波達諾維奇、法佛斯、英格利斯等主力擺上交易檯面，因為爵士認為圍繞在米契爾、戈貝爾兩大球星的陣容實力有待補強或變革，問題是光用這3名球員，爵士能跟其他球隊達成理想交易嗎？