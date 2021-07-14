熱身賽連續敗給奈及利亞與澳洲的美國夢幻隊，今天終於打出想要衛冕奧運金牌的氣勢，杜蘭特、畢爾、拉文等人聯手108比80擊潰阿根廷，總算拿下首勝。

夢幻隊昨在自1992年成軍以來第一次在熱身賽吞下2連敗，遭到外界的質疑，甚至老帥帕波維奇還與採訪的記者發生言語衝突，絲毫沒有世界籃壇霸主應有的風範。

不過，全部由NBA現役球員組成的美國夢幻隊實力依舊是全球最頂尖的一支隊伍，只要踏上奧運舞台征程無人能小覷他們。

今天夢幻隊一開賽就猶如猛虎出閘，單節打出33比19攻勢確定領先優勢，次節利拉德三分線外破網，拉文爆扣搶鏡頭，夢幻隊半場打完58比42擴大領先局面。

易籃再戰，阿迪巴約加入戰局，夢幻隊將差距拉開至20分以上，而且沒有掉鏈子，最終先發五虎得分全部上雙，28分之差血洗南美王者。

杜蘭特17分、6籃板、3助攻，畢爾17分、6籃板，拉文15分、5籃板，利拉德13分、3籃板、4助攻，阿迪巴約12分、5籃板、5助攻。