還記得2013-14年球季短暫跟林書豪當過1年火箭隊友的卡斯比嗎？身為史上首位打NBA的以色列球員，卡斯比被以色列記者柯漢在18日爆料，由於近年飽受傷痛所苦，卡斯比決定宣告從球員生涯「畢業」，不過他也才剛滿33歲而已。

卡斯比是在2009年以第23順位被國王選上進入NBA，隨後待過國王、騎士、火箭、鵜鶘、灰狼、勇士、灰熊等隊，隨後2019年回到以色列加盟當地豪門特拉維夫馬卡比，儘管雙方簽下3年合約還沒到期，卡斯比仍然決定提前退役。

有趣的是，卡斯比雖在NBA沒拿過任何一次總冠軍，卻在2017-18年球季加盟勇士打了53場例行賽，也在2018年4月7日受傷遭到勇士釋出，不過勇士隨後仍然奪下2018年總冠軍，卡斯比還是從勇士總管邁爾斯手上拿到總冠軍戒指。

卡斯比曾經回顧自己待在火箭的那段時光，強調自己在火箭最要好的隊友，就是林書豪與「高富帥」帕森斯，「他們兩人是最棒的隊友，哈登則是在訓練時最愛噴垃圾話的隊友，因為他很喜歡競爭，霍華的舞步很有意思，因為他隨時都在跳舞。」