身為塞爾提克當家球星的塔圖，這次毫不考慮就答應加入美國男籃前往東京奧運爭金，真正原因終在19日出爐，因為3年前曾隨隊參加世界盃男籃賽的他，卻在關鍵8強戰役受傷沒打，只能眼睜睜看著美國遭到法國擊潰無緣最後4強。

「我因為受傷問題，沒辦法在世界盃男籃8強淘汰賽出場，只能坐在場邊看比賽的感覺很痛苦，看著你的隊友打球，你卻無能為力，」塔圖在今天出戰西班牙賽前表示，「所以我想參加東京奧運的一部分理由，就是我想要上場完成復仇。」

也難怪塔圖對於世界盃男籃賽如此耿耿於懷，因為他在預賽出戰土耳其時，不小心扭傷腳踝退場，隨後缺席了希臘與巴西兩場比賽，甚至8強遭遇法國也沒辦法上場，只能眼見美國男籃79比89不敵法國無緣4強，最後甚至只以第7名作收。

「能夠代表美國參加奧運，這對我來說像是美夢成真，」塔圖說，「有時在訓練中，我看到利拉德正在運球，杜蘭特跟我在同一個球場跑動，我很享受，這是很酷的體驗。」事實上他很快就有復仇機會，因為美國男籃在東奧開幕戰就遇法國。