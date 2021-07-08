中市立委何欣純8日與多位市議員，前往台中市消防局第三大隊，致贈1500個防護面罩給消防員。（何欣純服務處提供／黃國峰台中傳真）

致贈防護面罩之餘，太平分局近日破獲妨害自由案，中市立委何欣純8日與多位市議員，致贈破案獎金 。（何欣純服務處提供／黃國峰台中傳真）

繼日前贈防護面罩給清潔隊，中市立委何欣純8日與多位市議員，前往台中市消防局第三大隊及中市警局太平、霧峰分局，共致贈3100個防護面罩，希望強化安全機制，確保第一線執勤警消安全。

台中市后里區6日傳出一位7旬老婦跌落溝渠，消防人員獲報將她送醫，但婦人到院新冠肺炎快篩時，竟出現陽性反應，所幸後來PCR檢測為陰性，讓大家都鬆了口氣。中市立委何欣純指出，消防局第三大隊轄區跨大里、太平、霧峰及烏日4行政區，合計10個消防分隊有兩百多位隊員，而第一線的警察，每日各式勤務有上百件，如此高密度與民眾接觸，安全防護需特別注意。

對此，何欣純與市議員李天生、林德宇、蔡耀頡及張玉嬿等人，8日前往消防局第三大隊，致贈1500個防護面罩；隨後一行人再轉往太平及霧峰分局，各致贈800個防護面罩給員警。另太平警方第一時間查獲一起妨害自由案，也一併致贈破案獎金，感謝警察辛勞。

何欣純表示，110及119二警消單位，每天工作可說是包羅萬象來解決民眾的疑難雜症，會接觸到各種不確定的風險源，希望防護面罩能讓第一線警消人員多一層安全保障。何也呼籲，防疫體系資源寶貴，除了希望民眾做好自身防護外，也請勿濫用救護資源，希望大家在撥打119前，評估有沒有其他就醫替代方案，共同將有限的緊急醫療救護資源，保留給急重症患者。

市議員李天生及林德宇表示，消防及警察人員每天的勤務十分繁重，防護面罩可以多一層保護功能；蔡耀頡及張玉嬿則指出，希望藉此拋磚引玉，讓警消弟兄可以有更充裕的防疫資源，確保自身安全，守護民眾健康。

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