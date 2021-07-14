民間團體送暖心餐盒贈新莊警 新莊警讚：感受到滿滿的愛（新莊警提供／戴上容新北傳真）

疫情持續，第一線基層員警的工作不僅包山包海，更是承受著染疫風險，基督教卓越北大行道會為了表達對警察同仁的支持與感謝，慰勞大家的辛勞，特別於今（14）日致贈250份精緻餐點和飲品予新北市警察局新莊分局，期望大家都能幸福喜樂。精緻可口的餐點和飲品，讓員警們紛紛大讚：感受到滿滿的愛!

緩緩打開餐盒，一陣香味馬上撲鼻而來，映入眼簾的是三種不同主菜搭配各式時蔬和元氣蛋，酸甜的玉女番茄煮誘發美食味蕾，豐富的調味譜成一段美妙的圓舞曲。各式主菜風味漸層分明，令人只想大快朵頤一番，拿到餐盒的員警們紛紛大讚：「真的太幸福！」。

基督教卓越北大行道會主任牧師林慶忠在現場特別祝福分局長及員警們，在神的恩典下，能充滿智慧地面對任何困境，更祝福員警執勤時出入平安，轄區犯罪率最低，民眾安全感最高!

新莊警分局長林温柔表示，感謝北大行道會對員警的祝福和支持，這場戰役尚未停歇，儘管疫情為社會帶來諸多的不便，但是相信在大家齊心努力不懈之下，定能平安度過重重考驗。