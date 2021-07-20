台南市政府勞工局表示，希望能幫助他們減輕經濟負擔，並安心享用美食。（南市勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局將喜憨兒防疫愛心箱發送給南市26區共107戶失業等弱勢勞工家庭。（南市勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局長王鑫基20日帶領同仁及志工夥伴，將喜憨兒防疫愛心箱發送給南市26區共107戶失業等弱勢勞工家庭，防疫愛心箱內有岩燒客家豬肉、新城肉骨茶、麻油猴頭菇、醬烤帶骨雞腿及樹子虱目魚各1份，希望能幫助他們減輕經濟負擔，並安心享用美食。

喜憨兒基金會於2017年成立「愛點心 I TOUCH-U」簡單廚房，由喜憨兒們參與製作鮮凍食品，期盼他們能從依賴轉為獨立，此次勞工局發送的物資即是由喜憨兒基金會台南庇護工場，與全家通路合作推出募集的防疫愛心箱組。

勞工局今天發送防疫愛心箱給第一戶居住安平區的陳姓職災勞工，現年60歲的他，平日以駕駛大客車為業，去年工作途中發生車禍，導致右臂粉碎性骨折，由於早年右手指在工作時遭機械壓傷，第2、3指上端截肢，領有輕度身障手冊，仍不向困境低頭，努力工作維持生計。

另有2個發送對象也是身心障礙朋友，雙親都因故過世，生活陷困，其中1戶身心障礙朋友透過勞工局協助至庇護工場工作，另一戶與妹妹相依為命，租屋在外生活，受疫情影響工作不穩定，本局透過贈送防疫物資，減輕他們經濟負擔。

王鑫基表示，這次發送喜憨兒愛心箱，關懷弱勢勞工，讓弱勢勞工家庭可以享用喜憨兒們製作的美食，過程中也都有做好防疫措施，全程配戴口罩，分批分流發送，兼顧防疫與關懷弱勢，讓愛心持續不中斷。