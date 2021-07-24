因疫情嚴峻實施三級防疫已逾2個月，新北市各校發現許多孩子家長因疫情而經濟困頓，影響家庭基本用餐需求，除了超商幸福保衛站、八方雲集管道，學校輔導室、社工師也串連鄰近餐廳、食品業有更多用餐選擇，讓經濟陷困頓的家長鬆了口氣，孩子也能享用健康美食。

福營國中校長李文旗表示，學校附近位於後港一路上的便當店，老闆吳韋居先生在幾年前偶然間聽聞有弱勢學生需要午、晚餐的協助，二話不說立刻答應幫忙，讓輔導室評估需協助的學生家庭，可以一起到店內用餐。三級防疫發布之後，吳老闆更加碼告知校方，只要學生和家人有需要，都可以到便當店取用整個家庭的午晚餐，千萬不要讓孩子們餓著了。

經常來取餐的胡媽媽說，家中有6個小孩，疫情期間工作減少，打零工的我賺的錢根本不夠小孩在家的開銷，幸好學校引介自助餐資源，讓他可以喘口氣。

學校數度邀請吳老闆接受表揚，他總是婉拒並且表示：「我在這地方開店是社區居民支持，今天有機會能回饋社會，幫助這些需要的孩子與家庭，讓他們能無後顧之憂學習，就是最開心的事了。」

另有一家鏊屋新莊店，店長周勝利長期提供附近弱勢學生燒烤晚餐，招待特教孩子與家長到店內享用豐富的晚餐，孩子很少有機會到居酒屋享用串燒，開心極了。福營國中張姓特教生說，很懷念可以去居酒屋用餐的時光，可惜在疫情嚴峻時期，店方必須暫時關門歇業，希望疫情趕快過去，可以再到店裡和同學家人聚一聚。

汐止的娜米拉麵包烘焙坊，持續輔導樟樹實中未能正常就學的孩子習得一技之長，提升就業機會。疫情期間知道孩子們無法到店裡來學習，用餐也發生問題，就由鄰近學校通知有需要的學生們領取麵包券，或讓居住在附近的高關懷及中輟學生能到店裡免費取用麵包，讓孩子在疫情間也能享有小確幸。

店長劉俊男說，這些孩子從剛開始1個來學，到後來10幾個。他們不是壞孩子，只是家庭功能出問題。孩子們在這裡很認真學習，希望疫情能盡快過去，讓他們能回到這裡來上課，相信學得一技之長，將來不僅可以照顧自己，也能回饋社會。

教育局長張明文表示，這些餐點與食物，不只提供孩子和家庭飽足，更傳遞學校與社會無所不在的人情馨香。