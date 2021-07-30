桌上放著滿桌的「祈福紙球」，祝福警方治安平順，防疫期間員警執行勤務、平安順利、驅邪避凶。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市「紙雕達人」75歲王鐵人，求學時期熱愛摺紙，常利用回收的廣告紙張，以點線面概念，摺出各式各樣立體作品，令人嘆為觀止，疫情期間，鑽研製作「祈福紙球」，除象徵祈願疫情消弭、台灣平安，日前老家遭闖空門為感謝員警處理，送上36顆小紙球，祝福平安。

據了解，王鐵人出生於大陸遼寧省瀋陽市，來台後投入空軍軍旅，軍職退休轉戰教職，退休後居住太平區；閒暇之餘喜歡利用手邊的廢紙、邊玩邊摺，並擔任志工到偏鄉教導弱勢兒童摺紙，感念疫情期間，各行各業受影響，衝擊人民生計，做「祈福紙球」盼台灣走過疫情，一切平安。

「紙雕達人」王鐵人說，日前返回北區老家，發現大門疑遭人開啟，遂向警方報案請求協助，台中市警第二分局育才所警員許珈珈、王楚翔獲報趕抵處理，幸好並無東西遭竊，當天下午他帶著36個親手摺的「祈福紙球」，也為第一線防疫員警加油打氣，感謝地說：「辛苦了！」。

王鐵人表示，員警在防疫期間已經很辛苦了，下雨天體恤長者，為闖空門案件開車載我到派出所完成報案程序，「祈福紙球」是感謝心意，盼在「祈福紙球」庇佑下，防疫期間員警執行勤務、平安順利、驅邪避凶。

台中市警第二分局長蔡元戎呼籲，若家中有空屋、或是外出家中無人時，應注意隨時將大門上鎖，若有失竊或遭人入侵情事，應趕緊撥打110報警，請求警方協助。