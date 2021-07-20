疫情期間更需要送暖，國民黨雲林縣黨部前往雲林縣台西鄉關懷急難戶。（國民黨雲林縣黨部提供／張朝欣雲林傳真）

國民黨雲林縣黨部疫情期間送暖，20日前往雲林縣台西鄉，關懷1名染疫病故者的家屬以及1名急難戶，致送物資及慰助金，希望稍解2家庭的燃眉之急，也盼拋磚引玉，號召更多人慷慨解囊，一起幫助他們度過難關。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄，20日偕台西鄉鄉長林芬瑩，台西鄉民代表會主席李文來、雲林縣長張麗善祕書許樹香與許家瑋，台西鄉民眾服務社理事長林武雄等人，前往鄉內關懷2急難戶，其艱困生活與不幸遭遇，令在場人士一陣鼻酸。

許宇甄表示，54歲的許先生育有2子，目前分別就讀國、高中，30年前許先生因車禍裝義眼，為重度身心障礙人士，其父上個月染疫後往生，許先生也因染疫視力退化無法工作，生活陷入困境，急需社會各界伸出援手，幫助許家度過難關。

另1名急難戶蘇先生為泰國華僑，原有穩定工作，可維持家計並負擔小腦萎縮女兒的醫療費用，後因罹癌無法工作，目前僅靠妻子手工製作頭套的微薄收入勉強度日，面對自己與女兒龐大的醫療費用，只能期盼大家伸出援手。

許宇甄指出，疫情期間各界善款銳減，急難戶因突逢變故，能夠獲得的資源更是相對減少，此次捐贈物資及慰助金，除了拋磚引玉，更希望提醒大家疫情期間愛心不要間斷，因為急難戶在疫情期間更需要眾人的幫助。