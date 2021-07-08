一群台南善心人士向農民認購100箱芒果，捐贈給北台南家扶中心和南台南家扶中心。(北台南家扶中心提供／曹婷婷台南傳真)

一群台南善心人士向農民認購100箱芒果，捐贈給北台南家扶中心和南台南家扶中心。(北台南家扶中心提供／曹婷婷台南傳真)

全台從5月19日進入三級警戒後，各行業維持生存很不容易，小朋友在家停課不停學，家用開銷也增加；一群台南善心人士今日向農民認購100箱芒果，捐贈給北台南家扶中心和南台南家扶中心，除讓家扶兒享用當季芒果，也幫助在地果農挺過艱困疫情考驗，不負辛苦整年的心血。

新化大坑農場盛產金煌芒果，由高齡9旬蔡阿嬤和兒子蔡澄文親手栽種。蔡澄文表示，另有其他為善不欲人知的企業家也發起愛心訂購，幫助果農度過難關之餘，也用實際行動力挺最辛苦第一線醫護人員，「這樣的愛心不僅是對果農最良善的支持，也讓每顆芒果發揮最美好的價值。」

發動送暖台南家扶的周俊豪，是新營太子國中學務主任，家中昔日務農，他深知果農在盛產期遇到疫情銷售的困境，邀約日安牙醫診所院長陳威辰醫師、王士豪、王啟鴻、蘇俊銘等各行業好友，購買新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，捐贈南、北家扶小朋友享用，幫助在地果農並傳遞暖暖愛心。

南台南家扶中心主任李保良表示，謝謝這群來自各行業的熱血台南人，讓扶助家庭和小孩品嚐到當季最美味的芒果。

「蔡阿嬤種的芒果，有著阿嬤滿滿的愛！」北台南家扶中心主任莊淑惠感動說，謝謝親切可愛的蔡家人，家扶中心的小朋友們能吃到蔡阿嬤親手照顧栽培的芒果，這個夏天一定幸福滿分。