日本桌球天后福原愛5年前和台灣桌球好手江宏傑結婚，近日一同發表聲明宣布離婚，福原愛隨後回到微博向大陸球迷粉絲道歉，而她昔日私人教練兼閨密湯媛媛立刻發文送暖，有粉絲提議請湯媛媛快幫小愛找新歡，湯媛媛也開玩笑同意。

福原愛與江宏傑2018年曾上夫妻實境秀《幸福三重奏》曬恩愛，當時其中一集請來福原愛在大陸東北練習認識的前輩好友王楠、湯媛媛到愛的小屋陪福原愛聊天，聊到婚姻，福原愛坦言夫妻倆也有過爭執，曾有次在機場福原愛想買筆記本，但江宏傑不讓她買，讓福原愛氣到哭出來，反轟：「我拿自己的錢買自己的本子，你幹嘛不讓我買？」，江宏傑此時才放軟讓福原愛做想做的事，讓福原愛聽了更火，賭氣放棄不買了，而這段故事讓王楠、湯媛媛聽了也氣憤不已。

福原愛過去在大陸練習時，和前輩湯媛媛結為好友。（圖／翻攝自湯媛媛Risa微博）

當時王楠、湯媛媛口徑一致，對江宏傑說：「關於那本的事，我還是得給你上一課。小傑，我覺得是你不對！」又強調其實福原愛性格節儉，如果江宏傑當下答應，福原愛可能想想還是會決定不買，夫妻倆也就不會因此吵架，湯媛媛更力挺福原愛，喊話要江宏傑別欺負小愛，「要不然組團揍他（江宏傑）去」。

粉絲提議要湯媛媛替福原愛找新歡。（圖／翻攝自湯媛媛Risa微博）

近日，福原愛在微博出聲，表示因私事影響球迷粉絲很抱歉，湯媛媛隨即回應說：「愛，恭喜妳，加油，我們永遠支持妳」，有網友建議：「媛媛姐，咱們可以愛醬安排個東北老爺們兒，東北老爺們兒，知道疼人」，湯媛媛笑回：「我看行」，另外有人說：「好日子在後頭」，湯媛媛回：「真的，我也這麼覺得」，另一個網友則說：「媛姐晚上好，恭喜你的徒弟恢復單身」，湯媛媛開心說：「謝謝」。