國內新冠疫情趨緩，雖然三級警戒延長至7/26，但許多場所逐漸「微解封」，對此，華視美女主播朱培滋提到微解封是好事，但眼見有些朋友開始跨縣市旅遊，讓她不禁怒斥：「也才多久就不能忍忍嗎」。

朱培滋表示三級警戒期間，除了公司及家裡之外，幾乎沒去其他地方，不僅捷運很少搭，超市採買也是一次買足整週，只為了為防疫盡一份力，如今宣布「微解封」固然是好事，但因為指引混亂，深怕人群一下跑出來，反而導致疫情瞬間擴散，尤其得知這段期間，有些朋友開始跨縣市旅遊，讓她忍不住譴責：「也才多久就不能忍忍嗎？都待在飯店裡不是很不自由嗎」。

對於有朋友抱怨不能出去很悶，朱培滋表示若因維生必須出門完全理解，但休閒旅遊不能緩緩嗎？難保不會接觸到其他人，畢竟還是有一定風險存在，如今看到新聞報導，旅遊景點都是人潮，不禁擔憂好不容易趨緩的疫情，恐怕又有升溫可能，雖然尊重每個人生活方式，但自己真的不會這樣做，即便微解封防疫還是不能鬆懈。

對此，網友紛紛回應：「疫苗覆蓋率達標才可能真正解封，真正安心過正常生活」、「我了解妳的擔憂，再忍個半個月真正清零之後，才能完成解封」、「疫情期間少移動就是保護自己，自己保護好，就是間接的保護了其他人，即便微解封也還是要忍一忍」。

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