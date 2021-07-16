台北市托嬰中心即將於20日解封，但育有1兒的小夫妻，原想在微解封政策下，將孩子送往私立托嬰中心照顧，但卻接到業者告知，指北市社會局要求私托不能收新生，讓2人感到相當困擾。對此，社會局表示，機構若有名額能收新生，須評估師生比和空間狀況，自行評估是否收托，並將名冊報給主管機關。

北市議員汪志冰日前接獲民眾澄清，指他和與妻子皆在職，同時間新生兒才剛出生，三級警戒期間夫妻也輪流請假在家照顧小孩，休假即將用罄。疫情趨緩後，他找到一間尚有名額的私托但微解封宣布後，業者致電告知他，因社會局要求私托不得收新生。

汪指出，復托前，她辦公室致電近20間私立托嬰中心詢問，發現多數私托僅開放托育舊生，但許多舊生家長基於防疫之心，不願讓小孩返回托嬰中心，因此各中心都多出不少名額，卻因社會局規定，因此無法收托新生，著實造成新手爸媽困擾。

「為何不開放讓新生入托呢？」汪認為，新手爸媽須兼顧工作及育兒，相對辛苦，適逢疫情肆虐，其處境更是雪上加霜，如今托嬰中心有多出名額卻不得開放，因此她要求市府，若各托嬰中心有剩餘名額，應盡快安排讓有需求的新生入托，降低夫妻困擾。

對此，社會局澄清，市府公告的「托嬰機構降載收托指引」中，內容並無表示禁收新生，若該機構目前尚有名額可收新生，應評估師生比、空間分區等指引要點後，自行評估可否收托，再將名冊報給主管機關，但若機構核定人數已滿，無法在系統上新增名額，就不能再收新生。

社會局補充，依照目前指引，三級警戒期間，機構內部應採分區照顧、分流接送，並且降載收托量，且機構收托總數不超過5月17日「衛生福利部社會及家庭署托育人員登記管理資訊系統」中，實收人數的2分之1。另考慮防疫安全，會以原先的收托對象為收托原則。