女星郁方嫁給斐儷珠寶總經理陳昱羲15年，生下兩子一女，如今迎來「水晶婚」的她，在社群網站曬出老公送的花及一張告白卡片，不過看完內容之後，忍不住好奇詢問：「我們是不是彼此之間，有什麼誤會呢？」立刻引起網友熱議。

郁方透露昨（7/9）是夫妻倆結婚15週年紀念日，也就是所謂的「水晶婚」，不僅收到老公送的美麗花束，還有告白卡片，只見內容寫道：「親愛的老婆，俗話說頭過身就過，我們開心的在小風小雨陽光普照中度過22個年頭，結婚15年了，現在的日子真是無比美滿，謝謝祢（妳）恩威並施的照顧著我家老小，期待後面的30年能更加健康美滿。」字句道盡對郁方的感謝。

不過看到老公用「祢」字稱呼自己，讓郁方好奇反問：「這15年來，我們是不是彼此之間～～有什麼誤會呢」，對此，網友紛紛表示：「用了女神般尊敬的稱謂『祢』」、「亮點太亮了『袮』是女神下凡來愛他，照亮他」、「稱呼祢….果然是非常敬畏」，但也有人笑虧：「頭過身就過，嘻…所以他是被逼的？」，郁方則是搞笑回覆：「我會負責任的」。

郁方日前爆料老公在生活上的糗事，像是坐月子時，請老公把麻油雞拿去微波爐加熱，沒想到他竟提著不鏽鋼鍋直接放進微波爐，還好護士攔下，否則後果不堪設想，沒想到事後老公竟表示：「我現在才知道鐵鍋不能進微波爐耶」。另外，有次住飯店沒有咖啡機，只有耳掛式咖啡，老公竟直接把耳掛式咖啡像茶包般丟在熱水裡，泡完後拿給婆婆喝，讓她笑倒在地上。