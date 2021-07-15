中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一15日出席在上海舉行的首屆「攜手同夢──兩岸同胞交流研討活動」開幕式並致辭表示，兩岸同胞應當積極回應，中共總書記習近平在七一中共建黨百年講話號召：共擔民族大義，同心共促完全統一；守護台海和平，堅決反對台獨倒行逆施；順應同胞需求，積極深化兩岸融合發展；廣泛凝聚力量，續寫反獨促統新篇章。

中國台灣網指出，出席研討活動開幕有上海市委書記李強、台灣新黨前主席郁慕明、勞動黨前主席吳榮元。

劉結一表示，習近平在7月1日講話中，闡述了解決台灣問題、實現祖國完全統一的目標任務，展現了中共矢志不渝的歷史責任擔當，指明了堅持一個中國原則和「九二共識」、推進祖國和平統一進程的任務要求，表達了對包括兩岸同胞在內所有中華兒女和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何台獨圖謀，共創民族復興美好未來的殷切期望，發出了對一切企圖阻礙祖國統一勢力的嚴正警告。

兩岸同胞應當積極回應號召，把握大勢，攜手粉碎「台獨」、推進統一、致力民族復興。

劉結一表示，第一，共擔民族大義，同心共促祖國完全統一。實現祖國統一，符合包括台灣同胞在內的全中國人民的根本利益。廣大台灣同胞要不畏浮雲遮望眼，認真思考台灣在民族復興中的地位和作用，認準前途所繫、利益所在，集智聚力、接續奮鬥，共同維護祖國和平統一前景，共同推進祖國和平統一進程。

劉結一說，第二，守護台海和平，堅決反對台獨倒行逆施。剷除台獨禍根，台海才會和平穩定，台灣才有前途，廣大台灣同胞的福祉才能保障。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。兩岸同胞要共同堅決反對任何台獨分裂圖謀，共同制止外部勢力干擾破壞的陰險圖謀，共同維護中華民族根本利益，共同維護台海和平穩定。

劉結一稱，第三，順應同胞需求，積極深化兩岸融合發展。今年前5個月，大陸實際使用台資同比增長近五成，兩岸經貿紐帶更加緊密。事實證明，兩岸經濟脫不了鉤、兩岸連結斷不了鏈。台灣同胞參與「十四五」規畫和2035年遠景目標的機遇廣闊、前景光明。歡迎大家抓住新發展階段的機遇，積極參與大陸高品質發展和經濟社會各項創新事業。

劉結一說，第四，廣泛凝聚力量，續寫反「獨」促統新篇章。團結才有力量，齊心方可斷金。兩岸同胞要精誠團結，愛國統一力量更要擰成一股繩，為了共同的志業堅守初心、堅定信念、各展所長、攜手努力。