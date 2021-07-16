南部縣市疫情趨緩，有人建議分區解封？桃園市長鄭文燦表示，疫情在收斂，但還沒到清零階段，最後解封要達到全國一致「嘉玲」1周、2周、3周並不容易。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

南部縣市疫情趨緩，有人建議分區解封？桃園市長鄭文燦表示，疫情在收斂，但還沒到清零階段，最後解封要達到全國一致「嘉玲」1周、2周、3周並不容易，相信中央流行疫情指揮中心會考慮指標個案、隱形傳播圈可控，加上疫苗施打率提高至3成或更高。

他說，北中南以情略有差異，要不要分區解封要謹慎考慮。鄭文燦表示，三級警戒期間，生活跟經濟受到很大影響，為了防疫付出很大的代價是事實，如何兼顧防疫跟生活平衡，相信指揮中心會做很好的考慮。