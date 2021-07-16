分區解封？鄭文燦：中央會有很好的考慮 16:352021/07/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南部縣市疫情趨緩，有人建議分區解封？（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南部縣市疫情趨緩，有人建議分區解封？桃園市長鄭文燦表示，疫情在收斂，但還沒到清零階段，最後解封要達到全國一致「嘉玲」1周、2周、3周並不容易。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） 南部縣市疫情趨緩，有人建議分區解封？桃園市長鄭文燦表示，疫情在收斂，但還沒到清零階段，最後解封要達到全國一致「嘉玲」1周、2周、3周並不容易，相信中央流行疫情指揮中心會考慮指標個案、隱形傳播圈可控，加上疫苗施打率提高至3成或更高。 他說，北中南以情略有差異，要不要分區解封要謹慎考慮。鄭文燦表示，三級警戒期間，生活跟經濟受到很大影響，為了防疫付出很大的代價是事實，如何兼顧防疫跟生活平衡，相信指揮中心會做很好的考慮。 26日解封看雙北？ 林右昌：只要能確實疫調 快速匡列 《國際社會》英國將解封後 醫療長籲民眾仍謹慎 #考慮 #分區解封 #鄭文燦 #防疫 #解封 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斷言七月底不會解封 前台大醫：做好長期抗戰的準備 13:032021/07/16 生活 微解封第一個假日 山上花園水道博物館推親子採龍眼 12:342021/07/16 寶島 277萬人恐預約不到疫苗接種 民眾黨團籲政府精準施打優先族群 11:542021/07/16 政治 微解封首例！花蓮男無視村民公告 無罩直闖砂婆噹垂釣 11:032021/07/16 社會 覆蓋率劑次統計 柯嗆不要自己發明 04:102021/07/16 地方新聞 怕染疫 嘉縣阿里山業者暫歇觀望 04:102021/07/16 地方新聞 微解封票房《黑寡婦》397萬稱霸 04:102021/07/16 娛樂新聞 新北19日新一波鬆綁 最慢明天公布解封類別 13:072021/07/16 生活 微解封後首周湧人潮 陳時中：放鬆心情很好 15:072021/07/16 生活 微解封首周末假日 新北警柔性管制機動疏導 14:372021/07/16 社會 三級警戒降級否 醫曝3要件：Delta絕不能進入社區 09:192021/07/16 生活 生活熱門新聞 Delta變種再拉警報 彰化男出差屏東確診 急驗病毒序列 - 生活 感染源不明 彰化確診男曾赴屏東 到過永靖全聯、員林市場 - 生活 罕見合法混打疫苗！屏東男成功打AZ＋莫德納 原因曝光 - 生活 接種AZ、莫德納保護力能維持多久？羅一鈞給答案 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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