台北市昨日宣布幼兒園、安親班將於27日有條件解封，不少家長敲碗詢問補習班何時跟進，台北市長柯文哲表示，北市教育局已在19日將補習班教職員名冊送往中央核定，待疫苗配發後就會開始施打，原則上施打完畢後的14天才能開業。

柯文哲指出，北市核准立案的補習班共有2586家，教職員數為1.8萬人，教育部12日已通知打疫苗的要造冊，教育局13日就通知業者線上填報，目前已有1893家業者申請，約有1.2萬人列冊，市府已於19日將名單送至中央審查，等核定完畢後，一配發就會立刻打。

柯說，依照標準，疫苗打完14天後就可以開幕，因此要看補習班何時能打疫苗，就可以準備何時可開放。

針對解封議題，柯認為，中央稍早宣布下週解封降級，但之前講過多次，參考國外案例後，發現瞬間解封下場很慘，因此不要重複那種經驗，所以解封要照原則，逐步放寬管制，會比較好觀察，市府也建議從沒吃飯的開始放。