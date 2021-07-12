43歲女星侯怡君與66歲製作人蕭大陸愛情長跑20年，今年終於升格為夫妻，獲得大批網友的祝福。近日，侯怡君在臉書曬蕭大陸煮的佳餚放閃，被網友開玩笑狂虧，她2字護愛實在太恩愛！

侯怡君昨（11日）在臉書粉專分享蕭大陸煮的兩盤菜、一盤肉和兩碗飯，開心的說：「老公的愛心晚餐，簡單卻充滿愛」更甜蜜的透露「等等他要去倒垃圾，等等他要去洗衣服，等等他要去賣場採購。」至於自己的行程，侯怡君調皮地說：「等等我要睡覺」笑炸眾人。

放閃文曝光後，演藝圈星友王彩樺、星卉、郭亞棠、張懷媗和吳申梅都感染到幸福氣息，紛紛留言祝福兩位，其餘網友也被這對鴛鴦夫妻閃到，狂誇：「真實有又平凡的幸福更讓人羨慕」、「前面都很溫馨，最後一句直接笑爆」、「跟對了人當然每天會過得幸福快樂」，還有人笑虧侯怡君「除了睡覺妳還會幹嘛（塊逃...」她本人親自回應：「老公說我睡覺時候最溫柔，所以他叫我沒事多睡一點」幽默的互動逗樂上千位網友，開玩笑說這根本是在炫耀，侯怡君直率的回：「怎樣！」完全藏不住甜蜜。

侯怡君升格人妻後，放閃的頻率漸漸增多，6月底在臉書罕曬夫妻倆嘟嘴的閃照，感性寫下：「午夜夢迴驚醒，發現枕邊人是心上人，而不是只能在夢中的心上人，慶幸自己嫁給真愛，不是滿身珠光寶氣虛度人生的喪屍。」她甜蜜的表示婚後仍像熱戀一樣，感恩丈夫把自己當公主捧在手心裡疼愛。