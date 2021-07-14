大陸女星鞠婧禕外型甜美、氣質脫俗，整個人散發仙氣，被網友譽為「4000年一遇美女」，去年因為一名美妝網紅使用她的照片分析造型，遭鞠婧禕經紀公司以「盜用肖像權」告上法院，未料一審竟敗訴，她繼續上訴，近日二審結果出爐，依舊維持原判。

一名美妝博主「花椰菜大王」用了鞠婧禕的照片，發表「不動刀讓顏值加分的鞠婧禕同款髮型操作指南」文章，據了解，文章中用鞠婧禕的髮型P圖做對比，這讓鞠婧禕公司認為他未經許可，就使用藝人肖像，並用在商業用途上，因此以「未經同意使用其肖像」及「對原告肖像進行醜化和貶損」告上法院，但一審時竟敗訴，案件受理費用也要由鞠婧禕經紀公司承擔。

美妝博主使用鞠婧禕照片。(圖／翻攝自微博)

美妝博主不認為自己做錯過什麼。(圖／翻攝自微博)

公司不死心繼續上訴，近日結果出爐，法院認為「花椰菜大王」使用的是鞠婧禕公開的肖像，且文章中沒有對她詆毀、汙損和醜化，也沒有向讀者宣傳或產品推薦，也沒對她的肖像進行非法利用，同時收到一審法院訴狀和傳票後，就自行刪除文章，且法院認為鞠婧禕方提出對其精神和財產造成實質損害的證據並不充分，因此維持原判。

對此，「花椰菜大王」也發文表示，「雖然不知道我一個通篇誇她美，用了兩張照片誇她髮型做得好的文章，怎麼值得她這麼計較真還要上訴，但法律還是公平公正的，自始至終我沒覺得自己做錯過什麼，或者對她抱有過什麼惡意」。

有不少粉絲不滿判決結果，認為對方確實侵權了，但也有人認為這好像不是一個值得鬧大的事情，這樣顯得鞠婧禕太小氣，跟一個小博主計較，粉絲也心疼她跳出來解釋，這都是公司決定要告的，但如果告贏好處就是歸公司，告輸就是鞠婧禕背黑鍋。