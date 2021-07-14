大陸新疆女神迪麗熱巴擁有盛世美顏，每次出席不同場合，都能讓人眼睛一亮，近日她出席品牌直播活動，穿著一襲藍色漸層禮服的她，宛如人魚公主，精緻美貌讓網友都看傻，直呼「美成這樣太離譜了」。

迪麗熱巴穿上平口禮服，低胸設計讓她雪白豪乳和事業線一覽無遺，下身開高衩秀出筆直美腿，而她因為長針眼，所以一開始戴墨鏡出場，之後雖然拿掉，仍用頭髮遮住半邊臉，卻難掩神仙容貌，絕美好狀態讓網友都看傻。

迪麗熱巴宛如人魚公主。(圖／翻攝自微博)

迪麗熱巴用手遮胸防走光。(圖／翻攝自微博)

不過因為胸口太低，稍微彎腰或前傾，豐滿上圍就有快掉出的感覺，她也不時用手遮掩防走光，火辣身材依舊相當搶眼，「根本人魚公主」、「我被電暈了」、「我已經沒命了」、「半邊臉一樣能把美發揮到極致」。

被封為「新疆四美」的迪麗熱巴，因為擁有360度零死角美顏加上姣好身材，還有自然不做作個性，讓她出道以來人氣居高不下，每次只要現身公開場合，總能引起話題。

之前她也曾穿上爆乳開高衩的金色亮片吊帶裙出席頒獎典禮，卻因上台領獎時全程捂胸，引起正反兩極評論，有人認為她既然敢穿，為什麼還要遮，此舉太做作，也有粉絲喊冤，表示她本來就有捂胸習慣，怕走光很正常吧，「保護自己有什麼錯？」