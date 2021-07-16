新竹街口攻城獅球團於6月初舉辦「攻城獅吉祥物徵件大賽」，並準備豐厚好禮邀請獅紫軍們發揮創意投稿。經球團統計後，在短短一個月內即收到破400件作品，甚至連中華職棒統一7-ELEVEn獅隊吉祥物萊恩也投稿，可見徵件大賽熱度破表。

此次評選標準除需融合攻城獅球隊特色、原始個性設定外，外型創意設計及商品開發可行性也是球團評分的重點項目。另外，球團也頒發電子感謝狀給予所有符合資格的創作者，可於第2季攻城獅主場開幕戰前，至現場出示此感謝狀，即可享「備戰日練球觀賞資格乙次」。

本屆吉祥物徵選由創作者廖薇綺榮獲首獎，因考量吉祥物未來能觸及親子族群的廣度，其可愛外型必能擄獲大小獅紫軍的心，具備極高的商品開發可行性。且創作者於設計提案中提供豐富表情包，同時符合球團針對瑞迪調皮的個性設定。

經綜合評估後認定此款吉祥物最具多方位發展潛力，球團預計於下周邀請創作者一同參與吉祥物設計會議，期許激盪更多火花，並成為攻城獅主場一大亮點。

除此之外，由創作者董勤、董寧聯手設計的瑞迪囊括創意獎與人氣獎兩項大獎。其背景故事與在地工程師連結，且運用開創性思維設計吉祥物外型。創作者以紙箱頭盔隱藏瑞迪真實身份，是一位受攻城獅賽事感動後的新竹無名英雄。

此設計理念符合部分新竹工程師心聲，也讓所有評審全票通過為創意獎得主，且經過球團發佈前20名作品後，此作品迅速累積破3500讚與200次分享，正式成為人氣王。雖因角色個性設定不符球團，抱憾未能成為正式吉祥物，但其精神讓球團決議破例與創作者共同評估，未來開發周邊商品與結合球場周邊活動的可能性。