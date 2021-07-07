NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（7）日更新「歷章II 狄恩攻城戰」，並於7月11日開始首場攻城戰。同時也新增歐瑞領地的「象牙塔噴火口」以及「孢子之海」地區。

萬人對戰即將展開

《天堂2M》今日更新「歷章II 狄恩攻城戰」遊戲版本，除了即將展開首次攻城戰外，新增歐瑞領地「象牙塔噴火口」與「孢子之海」地區，孢子之海主要首領為「奧爾芬」，擊敗後可獲得獎勵「暗殺秘笈（提線木偶）、弓術教材（精密射擊）、槍術書（活力之滅）」。此外，也新增能夠裝置新古文的插槽，以及「虐殺者」系統。

「狄恩攻城戰」的詳細說明都可以在官網今日公開的網頁中查看，未擁有城堡的5級以上血盟君主，每週日晚上7點可宣布參加攻城戰，血盟宣戰後能夠募集一起參與攻城戰的傭兵團，未宣戰的血盟亦可自願成為參與攻城戰的傭兵團。「傭兵系統」為就算不是參與攻城戰的血盟成員，血盟外部人員透過加入傭兵方式，能夠一起遊玩攻城戰的系統。

攻城戰的三步驟任務

第一個任務：破壞城門進入外城後，擊碎守護石召喚內城傳送點。

第二個任務：佔領位於內城深處的王座後，從敵人手中爭奪狄恩城的所有權。

最後任務：指定時間內守住王座後，成為偉大的首位狄恩城主。

在攻城戰獲得勝利的血盟，將可獲得發送給城堡主人的限定優惠，包含分配稅金、能夠使用勝利血盟專用的戰利品商店，以及象徵榮譽的內城根據地，持有狄恩城的君主角色名，將會有榮譽的王冠標示。

狄恩攻城戰－外城戰鬥

狄恩攻城戰－內城戰鬥

《天堂2M》的首場攻城戰將在7月11日晚上7點正式展開，為了成為狄恩城主人，眾血盟摩拳擦掌，提升戰力做好準備！詳細的攻城戰說明都可以在今日公開的網頁或更新公告中查看。而在網頁最後，可以看到「THE NEXT」預告，另一個王座的爭奪預計在7月18日展開「奇岩攻城戰」，以及超巨大戰場「世界攻城戰」也即將在8月開放，請喜愛攻城戰、享受萬人對戰樂趣的玩家，千萬不要錯過！

《天堂2M》今日更新也推出了多項精彩活動：

【蕾亞的加碼驚喜禮物】：7/7晚上19:07～20:24，限時77分鐘，可透過郵件領取特別獎勵。

蕾亞的加碼驚喜禮物

【歷章繼承者戒指II】：自7/7～7/21維護前，可以在鑽石商店內以707金幣購買歷章繼承者戒指II，每個帳號限購買一次。

歷章繼承者戒指II

【以攻城戰之名】：自7/7～7/21維護前，活動期間內，每週五、六、日的中午12:00發送攻城支援品郵件，發送道具包含「戰鬥支援箱（活動）、繼承者糧食箱（活動）、閃亮古董袋（活動）x3」

【攻城戰的支援品】：自7/7～7/21維護前，可透過每日優惠「戰爭的開始」獲得1個「繼承者糧食箱（活動）」，透過每日累積登入可獲得「戰鬥支援箱（活動）」

攻城戰的支援品

【灰色騎士團的襲擊】：自7/7～7/14維護前，活動期間內每天13點與21點，在狄恩城前的原野，將會出現「灰色騎士團騎士團長」與「灰色騎士團騎士」，擊倒灰色騎士團騎士團長後，有機會獲得「灰色騎士團戰利品（活動）」；擊倒灰色騎士團騎士後，有機會獲得「灰色騎士團持有物（活動）」。

灰色騎士團的襲擊

【布萊諾的祕密房間】：自7/7～7/21維護前，活動期間內，每天中午12:30與20:30，進行「布萊諾的祕密房間」狩獵副本，狩獵共分1～6個階段，擊倒活動怪物時將會隨機掉落獎勵道具，最後階段將出現首領怪「布萊諾的聖女」，擊倒首領時可獲得「布萊諾隱藏的寶物（活動）」。

布萊諾的祕密房間

【首位榮耀城主】：自7/7～7/21維護前，活動期間內，參加攻城戰的所有血盟的成員將可以獲得收藏品「榮光信物I （活動）」；透過傭兵系統參加狄恩攻城戰的所有勇士，可以獲得「灰色騎士團戰利品（活動）X3」；於狄恩攻城戰內最終勝利的血盟君主角色將獲得「勝利神諭箱（活動）」。

首位榮耀城主

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。