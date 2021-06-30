NCSOFT旗下手遊《天堂2M》將於7月7日更新「歷章II 狄恩攻城戰」版本，並於7月11日開始首場攻城戰。同時，為慶祝遊戲上市百日，今（30）日也推出多項精彩活動。

超越顛峰，成為王座主人！《天堂2M》今日開放「歷章II 狄恩攻城戰」預告網頁，將於7月7日進行遊戲版本更新，更新後每週日晚上7點開放攻城戰，狄恩城首場攻城戰就在7月11日展開！

攻城戰是天堂系列IP中最經典的內容之一，NCSOFT表示，「玩家期待的心聲我們都聽到了！」。《天堂2M》全球版本以優於韓版的更新速度，在上市三個月後開放「狄恩攻城戰」，讓玩家能盡早享受大規模戰鬥的樂趣。

《天堂2M》今日除了開放狄恩攻城戰預告外，為慶祝上市百日也推出了多項精彩活動回饋玩家：

【100 Days Party！蕾亞的禮物】：自6/30～7/7維護前，每個帳號可使用30級角色，在商城以100金幣購買100日紀念箱（活動），開啟後可獲得包含「100日紀念蛋糕（活動）」、「100日紀念蕾亞項鏈I」、「100萬金幣」、「100日紀念幣（活動）」等豐富獎勵。

100 Days Party！蕾亞的禮物

【100 Days Party！天天都是派對日】：自6/30～7/7維護前，透過特別的紀念印章開啟100日紀念特典獎勵，可獲得包含每日優惠「繼承者靈藥（活動）」、「繼承者晚餐（活動）」、「繼承者聖水（活動）」，以及主要出勤獎勵「上級職業獲取券（1次）（活動）」、「上級壺精獲取券（1次）（活動）」、「祝福的武器強化卷軸（活動）」、「祝福的飾品強化卷軸（活動）」等等。

100 Days Party！天天都是派對日

【100 Days Party！100日精靈】：自6/30～7/14維護前，在「克魯瑪高塔」、 「安塔瑞斯洞窟」副本狩獵怪物，將隨機掉落「精靈氣息（活動）」，蒐集「精靈氣息（活動）」可與活動NPC兌換各種獎勵道具。

100 Days Party！100日精靈

【100 Days Party！100金幣任你行】：自6/30～7/7維護前，傳送費用、副本入場、血盟貢獻通通只要100金幣。

100 Days Party！100金幣任你行

【100 Days Party！神祕的100日晶體】：自6/30～7/7維護前，每個帳號可使用30級角色，在商城以100金幣購買神秘的100日晶體（活動），開啟神秘的100日晶體（活動）可機率獲得恩寵聖物、強化卷軸等等獎勵道具。

100 Days Party！神祕的100日晶體

【100 Days Party！天堂2M上市100日特別郵件】：自6/30～7/7維護前，活動期間每天3次，可透過郵件領取100紀念獎勵道具。

100 Days Party！天堂2M上市100日特別郵件

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