工業電腦廠樺漢(6414)旗下超恩（Vecow）宣布攜手AI人工智慧晶片廠商Hailo，合作推出AI邊緣運算解決方案ABP-3000 AI無風扇嵌入式系統，適用於機器視覺、車載應用、機器人控制、公眾安全及任何AI邊緣運算運算應用需求。

樺漢2018年6月透過子公司AIS併購超恩，藉此擴展產品線。據樺漢財報揭露，超恩2020年合併營收6.26億元、年增2.83％，營益率自10.23％升至12.07％，稅後淨利0.75億元、年增達61.04％。2021年首季稅後淨利0.11億元，季減32.44％、年減43.06％。

Hailo由以色列國防軍的精英科技部門成員於2017年創立，為專注於AI人工智慧的晶片製造商。該公司開發的專業AI處理器，能為邊緣設備提供數據中心級電腦的運算性能，並有效搭配多種智慧型機器和裝置，包括汽車業、工業 4.0、智慧城市、智慧家居和零售等。

超恩表示，此次推出的AI嵌入式系統搭載先進的Hailo-8精巧型AI加速器。在多個AI人工智慧類神經網路運算平台的驗證測試中，超恩ABP-3000 AI嵌入式系統展現了領先市面上同級產品的AI推論（Inference）效能，以及最高25W的系統功耗表現。

而Hailo-8 AI加速器採用創新運算架構，讓過去只能在雲端處理的複雜運算，現在能在邊緣裝置上進行，賦予邊緣裝置在運算效能、系統功耗、即時性、資安隱私和系統可靠度上的突破性優化，勝任在邊緣端複雜的AI運算需求。

超恩業務處協理黃聖凱表示，AI與物聯網技術的結合，增加智慧邊緣運算系統市場需求。期許透過此次透過在產品與技術上的合作，強化客戶與全球合作夥伴的市場競爭力，並將持續深化更多合作項目，對準各種AI相關應用推出適切的解決方案。

Hailo執行長暨共同創辦人Orr Danon表示，超恩與Hailo願景相當一致，對此合作推出領先市場的AI人工智慧解決方案，符合智慧零售、智慧城市、工業4.0及更高階領域的應用需求。期待後續與超恩持續合作，共同推動下一波的人工智慧邊緣運算潮流。